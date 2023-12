Inter, a Genova un ritorno importante, due ancora out

di Redazione, pubblicato il: 27/12/2023

(Inter) Alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia tutti presenti alla Pinetina. Si è rivisto sui campi di allenamento anche Denzel Dumfries dopo l’infortunio patito a Napoli. L’olandese ha svolto lavoro a parte ma secondo la Gazzetta dello Sport domani dovrebbe essere in gruppo. Probabile la sua convocazione per Marassi anche se è ipotizzabile per ora un impiego partendo dalla panchina.

Restano invece ai lavori in palestra Dimarco e Lautaro, entrambi impegnati in un recupero più graduale ma senza complicazioni. Per loro la data per tornare in campo sarà il 6 gennaio quando a San Siro arriverà il Verona.