Inter a Genova, un dato che preoccupa Inzaghi

di Redazione, pubblicato il: 28/12/2023

L’Inter scenderà in campo a Marassi domani alle 20,45 per affrontare il Genoa. Lo farà con le assenze già previste, quelle di Lautaro Dumfries e Dimarco. All’allenamento di ieri non ha partecipato Frattesi, colpito da un attacco influenzale. La Gazzetta dello Sport evidenzia un dato particolare inerente l’attacco nerazzurro.

“Il dato è chiaro: nei 337 minuti disputati senza Lautaro al suo fianco, Thuram non ha mai segnato un gol. Ribaltando la prospettiva, cambiando gli addendi, significa che tutte le reti del francese sono maturate con un certo Martinez in campo…L’argentino non ha mai servito un assist a Thuram – mentre è accaduto più volte il contrario -, quindi non è che al francese manchi la spalla, ma potrebbe essere una mancata condivisione delle attenzione dei difensori (che spesso raddoppiano su Martinez e non sulle due punte di riserva)