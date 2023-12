Inter a Genova, due record a portata di mano

di Redazione, pubblicato il: 29/12/2023

L’Inter scende in campo stasera a Marassi, una vittoria darebbe ai nerazzurri la certezza di chiudere in testa il girone d’andata. Tuttosport evidenzia alcuni dati interessanti sul match. Innanzitutto Inzaghi non ha mai vinto a Genova da quando siede sulla panchina interista, solo pareggi per lui, due con la Samp e uno con i rossoblu.

In caso di vittoria l’Inter eguaglierebbe stasera due record: 15 vittorie nelle prime 18 partite come nel 2006-07 e 40 successi nell’anno solare come accaduto nel 2005.