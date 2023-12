Genoa-Inter, Gilardino sorride per venerdì: recuperati due big in vista del match

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/12/2023

Genoa-Inter, Gilardino sorride in vista del match contro i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la bella vittoria ottenuta in casa contro il Lecce, deve già volgere la propria attenzione al prossimo match di campionato. Infatti, i nerazzurri, saranno impegnati allo stadio Marassi di Genova contro il Genoa di Alberto Gilardino. Una partita che si preannuncia rognosa, contro una squadra che sta facendo vedere davvero delle ottime cose in campo, con giocatori di qualità, soprattutto dalla metà campo in su.

Inzaghi dovrà preparare al meglio la partita per ottenere, con un turno di anticipo, il titolo di campione di inverno. Servirà, soprattutto, scegliere gli uomini migliori, specie con gli infortuni di due big come Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Intanto, sponda rossoblù, il tecnico del grifone, Alberto Gilardino, può sorridere per le notizie che arrivano dall’infermeria.

Infatti, l’ex attaccante di Parma e Milan, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, potrà contare sulle presenze di due titolari come Messias, ma soprattutto come Retegui, che dovrebbero essere regolarmente in campo dopo aver smaltito le noie fisiche. Dunque, il Genoa che affronterà l’Inter sarà una squadra arrembante e con i big in campo. Bisognerà fare tantissima attenzione e non lasciare nulla di intentato, curando ogni dettaglio con la massima cura e valutando al meglio ogni situazione di gioco.