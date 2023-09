Frattesi, la settimana perfetta. Dalla Nazionale al derby si è preso tutto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/09/2023

Frattesi è il giocatore del momento e con il gol della “manita” segnato al Milan ha concluso una settimana perfetta, da sogno.

A San Siro, tra nazionale e Inter, ha messo a segno 3 gol in due partite, fornendo due prestazioni mostruose al di là dei gol. Se contro l’Ucraina in maglia azzurra aveva impressionato, facendo tornare il sorriso anche a Spalletti dopo il pari in Macedonia, contro il Milan ha confermato di essere on fire.

Frattesi scalpita per una maglia da titolare, intanto si è preso il cuore dei tifosi nerazzurri

Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha l’argento vivo addosso. Pur partendo dalla panchina, come sempre gli è accaduto in maglia nerazzurra, una volta che è entrato in campo ha dato tutto partendo all’assalto dei rossoneri a tutto campo. Per l’occasione si è preso anche il cuore dei tifosi: le 4 dita sventolate a Krunic, sono diventate un immagine che già è iconica per i cuori nerazzurri.

Ieri, nel giorno di riposo post derby, Frattesi si è rilassato sul Lago di Como, oggi si riparte con i soliti ritmi. Mercoledì ci sarà la prima sfida di Champions League contro la Real Sociedad, partita che lo potrebbe vedere partire dal primo minuto per quello che sarà il suo esordio nella competizione europea più importante.

Qualora non partirà titolare nella partita in terra basca, sicuramente sarà tra gli 11 che scenderanno in campo domenica alle 12.30 ad Empoli. Qualsiasi sia il suo impiego, sta dimostrando con i fatti che è un giocatore degno della maglia nerazzurra.