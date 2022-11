Eriksen-Inter, il danese confessa un rimpianto in nerazzurro: che parole nei confronti dell’ex club!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/11/2022

Eriksen-Inter, il danese confessa un suo rimpianto sul club nerazzurro. Arrivato all’Inter con tantissimo entusiasmo ed elemento importantissimo nello scacchiere di Antonio Conte per la vittoria dello scudetto, Christian Eriksen è tornato a parlare della squadra nerazzurra e del periodo in cui lo stesso centrocampista ha giocato in Italia.

Un’esperienza meravigliosa, per quanto riguarda i risultati ottenuti, con la vittoria del diciannovesimo scudetto della storia nerazzurra, interrotta soltanto dal tragico incidente – per fortuna finito bene – durante la partita d’esordio dell’Europeo della Danimarca. Momenti drammatici che, per fortuna, oggi, sono solo un lontano ricordo. I tifosi nerazzurri ricorda ancora con affetto l’ex centrocampista nerazzurro che, oggi, ha rilasciato una confessione sul suo passato interista.

Eriksen-Inter, il centrocampista danese si confessa e parla del suo periodo nerazzurro con un velo di rammarico

Eriksen, oggi, è un pilastro del nuovo Manchester United di ten Haag e in questa sua nuova esperienza inglese sembra avere ritrovato la miglior condizione e le migliori giocate in campo. Intanto, durante la conferenza stampa odierna, il giocatore danese si è lasciato andare ad una confessione sul suo passato in nerazzurro, senza far mancare un velo di rammarico.

Infatti, Eriksen, ha ammesso di essersi trovato benissimo nel suo periodo all’Inter e a Milano. Subito dopo quanto accaduto all’Europeo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di ritornare in nerazzurro, ma i regolamenti della Serie A non hanno permesso un suo ritorno. Da qui, la decisione di ritornare il Premier League. Ciò che più è importante è che Eriksen possa aver ripreso a giocare in maniera sicura e serena. Dopo quanto accaduto, è una vittoria il solo vederlo in campo.