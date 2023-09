Empoli Inter, tra conferme, ritorni e rientri: la probabile formazione

di Davide Currenti, pubblicato il: 22/09/2023

Empoli Inter, cambi in vista nell’undici di Simone Inzaghi. Dopo il pari in Champions League, i nerazzurri stanno preparando il match di domenica, alle 12:30, contro l’Empoli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbero esserci alcune novità di formazione. Scelte dovute soprattutto alle tante partite ravvicinate, con l’Inter che sarà protagonista in serie A tre volte in sette giorni. Dopo Empoli, ci sarà il Sassuolo a Milano e la Salernitana in trasferta.

Empoli Inter, probabile formazione

Sommer tra i pali. In difesa, conferma per Pavard con De Vrij centrale e Acerbi a sinistra. A destra Darmian, in mezzo Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco a sinistra. Davanti Thuram e Lautaro.

Possibile turno di riposo, almeno inizialmente, per Bastoni, Barella e Dumfries. Recuperato Calhanoglu in cabina di regia, Frattesi dal primo minuto. Queste le possibili scelte di Inzaghi, secondo Sky Sport.