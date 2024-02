Dumfries-Inter, i nerazzurri fanno il prezzo dell’olandese. E c’è un fattore che può far crescere ancora la valutazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/02/2024

Dumfries-Inter, i nerazzurri fissano il prezzo per l’olandese. La notizia di ieri, in ottica rinnovi, è quella di un ripensamento da parte dell’esterno olandese Denzel Dumfries, che sarebbe tornato sui suoi passi per ricontrattare il suo rapporto con la società di viale della Liberazione. Una notizia che, ovviamente, non può che far felici i tifosi nerazzurri, ma che ovviamente non preclude ad una eventuale cessione del giocatore.

Ovviamente, bisognerà vedere quali saranno le richieste, ma ad oggi la dirigenza interista è ferma a quella da cinque milioni netti all’anno, contro i 4 netti offerti. Specie senza decreto crescita, un abisso difficilmente scardinabile. Per questo, Marotta e Ausilio, si stanno preparando ad una eventuale cessione del giocatore. I dirigenti, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbero anche fissato il prezzo del ragazzo che, nonostante la scadenza nel 2025, sarebbe di 40 milioni di euro – a fronte di un prezzo di acquisto di 13 milioni.

Insomma, sarebbe una grande plusvalenza per il club di viale della Liberazione, ma a tal proposito, sempre secondo il quotidiano, bisognerà considerare anche il fattore Europeo. Se, infatti, Dumfries, dovesse giocare come fatto al Mondiale in Qatar, allora ecco che le sue prestazioni farebbero lievitare ulteriormente il prezzo che potrebbe toccare anche i 50-55 milioni di euro. Ipotesi e suggestioni, ma prima di ogni tipo di considerazione, bisognerà capire cosa ne sarà del rinnovo del giocatore.