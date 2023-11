Darmian-Inter, momento magico: c’è una novità per quanto riguarda il futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/11/2023

Darmian-Inter, momento d’oro per il difensore nerazzurro. E’ un grande momento per il difensore interista, Matteo Darmian. Non solo le grandi prestazioni offerte con la maglia dell’Inter, ma anche la convocazione con la Nazionale di Spalletti ed il primo nella partita contro la Macedonia del Nord. Inzaghi, che nel reparto arretrato ha perso giocatori importanti come Pavard e Bastoni, punta fortemente su di lui per la partita contro la Juventus al rientro dalla pausa.

Intanto, per Darmian, non si parla solamente di questioni di campo. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il ragazzo ha il suo contratto in scadenza con il club nerazzurro il prossimo 30 giugno del 2024. Ma occhio ad una clausola. Il club di viale della Liberazione, infatti, ha la possibilità di esercitare l’opzione per il rinnovo automatico per un’altra ulteriore stagione, quindi fino al 30 giugno del 2025.

La dirigenza interista, è entusiasta delle prestazioni di Darmian e non ha la minima intenzione di separarsi da lui. E anche per quanto riguarda il giocatore l’intenzione è quella di rimanere a Milano, dove sta molto bene e dove ha riconquistato la maglia azzurra dopo parecchi anni e dove è riuscito a diventare un pilastro della squadra di Inzaghi che lo considera il miglior dodicesimo uomo.