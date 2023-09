Cuadrado-Inter, le parole del ct della Colombia fanno accendere un campanello d’allarme

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/09/2023

Cuadrado-Inter, la situazione sulle condizioni del colombiano. La squadra di Simone Inzaghi, in questi giorni, metterà insieme, nuovamente, tutti i pezzi della rosa per preparare al meglio il prossimo complicatissimo impegno di campionato contro il Milan di sabato pomeriggio. Intanto, non tutti i giocatori sono ritornati ad Appiano e per ultimi arriveranno i sudamericani.

Tra questi, ovviamente, anche Juan Cuadrado. Il giocatore, però, nell’ultimo impegno con la propria nazionale, ha accusato un problema fisico che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Inizialmente, tanti media, hanno parlato di un infortunio non grave e di un’Inter tranquilla a tal proposito, tanto da far rimanere il giocatore nel ritiro della propria nazionale.

Ma le parole di oggi del ct della Colombia, Perea, fanno accendere un campanello d’allarme su questo problema fisico. Il giocatore, infatti, rischia di saltare la partita contro il Milan.

Ecco le parole del ct Perea: “Soffre di tendinite, dopo la partita era molto affaticato. Successivamente, in alcuni allenamenti ha sofferto nuovamente e oggi siamo in una condizione in cui dobbiamo aspettare l’evoluzione degli eventi. Non sappiamo se ci sarà contro il Cile, c’è già comunicazione tra il nostro staff medico e quello dell’Inter. Speriamo possa essere a disposizione, ma non sappiamo ancora se Juan ci sarà”.