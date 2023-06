City-Inter, Inzaghi sceglie l’11 titolare: per il tecnico sorpresa in mezzo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/06/2023

City-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri in vista del match contro la squadra di Guardiola. Tra due giorni, sarà finalmente finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è alla ricerca del sogno di riportare a casa la coppa dalle grandi orecchie, ma per farlo deve vedersela con quella che rappresenta la migliore squadra al mondo in questo momento.

Il Manchester City, infatti, rappresenta il meglio che il calcio possa rappresentare e la sfida, secondo i pronostici della vigilia, sembra assumere i contorni del proibitivo. Per questo Simone Inzaghi dovrà cercare, nelle stanze di Appiano, di mettere a punto ogni dettaglio per mettere in difficoltà gli uomini di Pep e per farlo sta valutando al meglio gli uomini a propria disposizione.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, il tecnico nerazzurro è intenzionato a mettere la formazione migliore possibile. In porta ci sarà Onana, mentre i tre dietro dovrebbero essere Darmian, Acerbi e Bastoni. In mezzo, spazio a Dumfries, Barella, Brozovic – che a sorpresa dovrebbe giocare al posto di Mkhitaryan -, Calhanoglu e Dimarco. In avanti, oltre a Lautaro, Dzeko sembra essere in vantaggio su Lukaku.