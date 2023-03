Champions, Inzaghi non ha dubbi sul Benfica. Ecco cosa vuole per i tifosi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/03/2023

Champions, sarà un’altra portoghese a sfidare l’Inter per accedere alle semifinali. Dopo aver eliminato il Porto i nerazzurri dovranno vedersela col Benfica, capolista del campionato lusitano e schiacciasassi in questa edizione della Champions League.

A commentare il sorteggio sul sito ufficiale dell’Inter è lo stesso allenatore Simone Inzaghi.

Il mister nerazzurro ha innanzitutto ribadito la propria soddisfazione nell’aver raggiunto i quarti di finale di Champions League. Traguardo che l’Inter non raggiungeva da 12 anni e si dice molto orgoglioso di questo, in quanto un club come l’Inter merita di giocare partite di questo tipo.

Il tecnico ha parlato poi parlato delle partite che si aspetta contro i lusitani.“Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell’importanza di questa competizione”.

Per Inzaghi l’avversario è sicuramente da non sottovalutare: “Il Benfica è una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene. “

Infine l’analisi su quello che è stato il cammino nerazzurro fin qui. “Noi non siamo stati da meno (del Benfica n.d.r.) e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno”.

