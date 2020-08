Atalanta-Inter, probabili formazioni. Inter a Bergamo con la Lu-La?

Una partita che vale un prestigioso secondo posto, 10 milioni di euro e l'onore. Questo è il big match di questa sera tra Atalanta ed Inter. Ancora qualche dubbio di formazione per Antonio Conte, che scioglierà solamente poco prima della riunione tecnica delle prossime ore.

Sono tre i ballottaggi nella testa del tecnico salentino. Lautaro Martinez è favoritissimo su Sanchez per affiancare Lukaku in attacco. Eriksen, Borja Valero e Gagliardini si giocano una maglia in mezzo. Young e Godin dovrebbero essere preferiti rispettivamente a Skriniar e Biraghi.

Nell'Atalanta, con Palomino ai box ci sarà Caldara al centro della retroguardia bergamasca. In mezzo De Roon e Freuler con Malinovsky favorito su Pasalic per completare il tandem con Gomez alle spalle di Zapata.

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler,Castagne; Gomez,Malinovsky; Zapata

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro,Lukaku