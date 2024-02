Acerbi-Inter, il giocatore uscito per infortunio: le tappe in vista dell’Atletico Madrid

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/02/2024

Acerbi-Inter, il difensore ieri è uscito prima per infortunio. Una vittoria fantastica, fatta di rabbia, consapevolezza e furore agonistico. L’Inter consolida il primato in classifica vincendo l’ennesimo big match, questa volta contro la Roma del grande ex Romelu Lukaku. Una partita iniziata male, ma terminata in apoteosi con il 2-4 finale.

Tutto soddisfacente sicuramente, con un’unica nota stonata. Infatti, ieri sera, il difensore nerazzurro Francesco Acerbi è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo di gioco per infortunio. Stando alle prime impressioni avute dallo staff medico nerazzurro, il giocatore ha avuto un indurimento al polpaccio e, dunque, specie per il punto delicato, meglio non rischiare ulteriormente.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni del giocatore verranno valutate tra oggi e domani. Una volta svolti gli esami strumentali, ecco che si potrà sapere di più dell’entità dell’infortunio. Sicuramente, il giocatore, non verrà rischiato nella partita di venerdì contro la Salernitana, sperando possa esserci in quella di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Nella partita contro uno degli attaccanti più in forma d’Europa, come Alvaro Morata, ci vuole un difensore arcigno come Acerbi. Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri si augurano che il giocatore riesca a recuperare in tempo per un appuntamento importantissimo.