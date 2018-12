Inter news, nessun dubbio per i tifosi nerazzurri: è arrivato il verdetto

Inter news, i tifosi nerazzurri protagonisti in questa domenica, ecco la loro scelta finale

Inter news, i nerazzurri sono tornati al successo in campionato battendo 1-0 l’Udinese a ‘San Siro’. A decidere il match è stato Mauro Icardi, con il calcio di rigore realizzato al 76°. Tre punti che rafforzano il terzo posto in classifica, aspettando gli impegni di Lazio e Milan.

Non solo il gol vittoria, il capitano nerazzurro sta offrendo ottime prestazioni nei match disputati. La tifoseria nerazzurra ha scelto Icardi come migliore in campo nel successo contro i friulani.

Un sondaggio lanciato dal club nerazzurro sul profilo Twitter. Sono stati raccolti ben 7.048 voti. Icardi ha vinto con il 52% dei voti, superando Joao Mario col 23%, Milan Skriniar col 13% e Stefan de Vrij col 12%.

L’ennesima stagione di alto livello per il centravanti argentino, arrivato a quota 9 reti in 13 presenze in campionato. Contando i 4 gol segnati in 6 partite nella fase a gironi della Champions League, Icardi è a quota 13 reti in stagione.

Icardi ha segnato le ultime tre reti dell’Inter tra serie A e Champions League, contro Roma, Psv e Udinese. Sabato prossimo, l’Inter sarà attesa allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona dove affronterà il Chievo. Il capitano andrà alla ricerca del decimo sigillo in campionato.