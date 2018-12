Inter Napoli, Sconcerti spiega l’errore più grande della serata di ieri

Al termine del match di San Siro, Mario Sconcerti a RMC Sport ha parlato dell’ingenuità commessa da Koulibaly nell’applaudire Mazzoleni. Per il senegalese ieri non è stata di certo una partita semplice. Durante la gara infatti, il n°26 del Napoli è stato vittima di molti cori razzisti che ancora oggi infangano il nostro calcio.

Per un calciatore di colore, essere preso di mira per il proprio colore della pelle non è mai piacevole. Basti pensare all’episodio che coinvolse Kevin-Prince Boateng con il Milan nel 2013. Si stava giocando l’amichevole Pro Patria-Milan quando ad un certo punto il ghanese, infastidito dai cori razzisti che lo vedevano protagonista, decise di scagliare una pallonata verso i tifosi che lo insultavano. Il tutto, fu seguito dall’abbandono del campo del calciatore. Un gesto senza dubbio forte ma molto simbolico.

Sconcerti condanna Koulibaly: le parole

Nonostante il senegalese ieri sera sia stato la “vittima” della serata, il giornalista ha dichiarato: “Il campionato dell’Inter non cambia dopo questa vittoria. Il vero errore della serata è stato fatto da Koulibaly facendosi espellere. Un errore troppo grande che infatti ha portato al gol dell’Inter. E’ stata una sciocchezza da parte del difensore del Napoli“. I cori razzisti verso Koulibaly restano un fatto increscioso, ma se il difensore non si fosse fatto espellere, oggi probabilmente staremmo parlando di altro.