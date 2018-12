Inter, Marotta rassicura Spalletti:”Ha la fiducia della società”

Uno dei temi trattati da Beppe Marotta nella conferenza stampa di insediamento all’Inter, è la posizione di mister Luciano Spalletti.

In questi ultimi giorni, in seguito alla bruciante eliminazione dalla Champions League, sono circolati diversi nomi di possibili successori dell’allenatore originario di Certaldo. A quanto pare però, sono destinate a morire sul nascere.

Rassicurazioni di Marotta a Spalletti

Infatti il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha precisato che Spalletti non è per niente in bilico. A tal proposito ecco le dichiarazioni di Marotta:“Stiamo parlando di un ottimo tecnico. È bene farlo lavorare serenamente e supportarlo. Non è facile arrivare subito a determinati risultati, ma naturalmente da parte nostra è un obbligo avere degli obiettivi importanti. La società ha fiducia in lui, per questo deve continuare a concentrarsi sul campo e stare tranquillo”.

Da dirigente navigato Marotta ha subito spazzato via gli inutili polveroni scaturiti dagli ultimi risultati non proprio positivi. Per poter costruire un grande club, è bene avere una buona unità di intenti, in primis tra la i vertici societari e la guida tecnica.