Inter, Marotta detta la linea… verde! Gli obiettivi (GdS)

Inter, Marotta detta la linea verde

L’Inter vuole sì Modric, del quale vi abbiamo già parlato, ma sta seguendo anche diversi prospetti giovani che, nel giro di pochi anni, potrebbero diventare la colonna portante della squadra nerazzurra. Diciamo questo perché, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio stanno seguendo giovani per ogni parte del campo.

Partiamo dalla difesa, dove i preferiti del duo interista sono Gianluca Mancini dell’Atalanta, la cui valutazione però si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Visti i buoni rapporti tra la famiglia Zhang e la famiglia Percassi, non sarebbe poi troppo complicato trovare la quadra di quest’operazione. Sullo sfondo rimane Joachim Andersen della Sampdoria.

A centrocampo gli obiettivi sono arcinoti: Barella e Tonali. Per quanto riguarda il cagliaritano, ogni parola sarebbe superflua: è capitano della sua squadra, ha già esordito in nazionale maggiore ed è ormai una realtà consolidata del nostro calcio da un paio di stagioni. Il problema sono i 50 milioni che Giulini vuole per lui. Per quanto riguarda Tonali, c’è da battere la concorrenza della Juventus e non solo, e Cellino chiede 30 milioni per il classe 2000.

Attacco “portoghese”

Nell’attacco del futuro nerazzurro si parlerà portoghese. Sì perché i due obiettivi nerazzurri parlano la stessa lingua, avendo una nazionalità diversa: il primo è brasiliano, il secondo portoghese. Stiamo parlando di Lincoln e di Trincao, due esterni offensivi di grande talento, nonostante il primo sia in grado di giocare anche da prima punta.

Per quanto riguarda Lincoln, Marotta vorrebbe strapparlo al Flamengo nell’ambito dell’operazione Gabigol, qualora il club rossonero voglia aquistare l’ex Santos a titolo definitivo. In caso contrario, Gabigol rimarrà in Europa, con il West Ham in pole position per accaparrarselo. Trincao invece costa 15 milioni, ritenuti troppi dalla Juventus e, probabilmente anche dall’Inter. Ma l’obiettivo è concreto e Marotta in questi mesi proverà a far abbassare il prezzo.