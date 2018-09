Inter, grande partenza dell’Under 15 A e B: poker servito contro l’Udinese

L’Inter Under 15 A e B ha esordito in campionato con una netta vittoria contro l’Udinese, la squadra di mister Annoni ha dominato

Esordio vincente in campionato per l’Inter Under 15 A e B del tecnico Paolo Annoni. I giovani nerazzurri hanno battuto con un netto 4-0 l’Udinese. Le reti sono state realizzate da Bonavita, Curatolo, Clerici e Gabor.

L’Inter passa subito in vantaggio con Bonavita al 4°. Il dominizio nerazzurro nella prima frazione di gara è totale, con altre due reti messe a segno. Al 9° è Curatolo a realizzare il raddoppio dei nerazzurri, mentre al 20° tocca a Clerici insaccare la terza rete. Tre a zero a fine primo tempo e ripresa che vede l’Inter controllare il match agevolmente. La quarta rete la realizza Gabor al 32° del secondo tempo. Netta vittoria e grande partita dell’Inter di Annoni.

Pronta reazione

Un esordio perfetto per la squadra di Annoni, capace di reagire prontamente all’eliminazione subita venerdì al 29° Memorial Gaetano Scirea. L’Inter è stata sconfitta 1-0 dal Parma nei quarti di finale, dopo aver vinto il girone, grazie ai successi contro Renate e Pro Sesto.

Oggi, un grande inizio in campionato, con una netta affermazione e un’ottima prestazione. L’eliminazione è alle spalle, la giovane Inter Under 15 A e B è tornata subito al successo.

(fonte: inter.it)