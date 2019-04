INTER FROSINONE– Ancora sette giornate, prima che la Serie A ’18/’19 chiuda i battenti. L’Inter si prepara ad affrontare un trittico di gare i cui risultati potrebbero essere determinanti per gli obiettivi stagionali. I nerazzurri saranno di scena domenica sera in quel di Frosinone, per poi affrontare in rapida successione, Roma e Juventus, entrambe ospiti a S.Siro.

Inter Frosinone, ben cinque nerazzurri diffidati

L’Inter non potrà non puntare all’intero bottino nella sfida contro i ciociari. Lo scontro tra due dirette concorrenti, come Milan e Lazio, rende questa gara una ghiotta occasione per allungare su almeno una delle due compagini rivali.

Ma Luciano Spalletti, nello scegliere l’undici da opporre al Frosinone, non potrà fare a meno di considerare l’importanza dello scontro diretto con la Roma, previsto per la prossima settimana. Sono ben cinque i diffidati in casa nerazzurra: D’Ambrosio, Skriniar, Politano, Lautaro e Gagliardini. Facile che il tecnico toscano decida di risparmiare alcuni tra questi.

In particolar modo Milan Skriniar, pilastro nerazzurro, che in stagione non ha quasi mai tirato il fiato. Il ritorno di De Vrij ed un buono stato di forma di Miranda, potrebbero indurre il tecnico a schierare i due, al centro delle retroguardia. Possibile anche l’inserimento di Cedric per D’Ambrosio, e la conferma di Icardi, per preservare Lautaro. Dovrebbero essere rischiati, invece, Gagliardini, vista l’indisponibilità di Brozovic(anch’esso diffidato) e Politano ritenuto fondamentale per scardinare difese chiuse come quella ciociara.