Icardi, Chiellini lo elogia: “In area secondo solo a CR7”

Che Mauro Icardi sia uno dei migliori attaccanti attualmente in circolazione non vi è dubbio. A confermarlo, è stato anche Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus infatti, intervistato in esclusiva da DAZN, per il capitano nerazzurro ha speso parole importanti.

“Icardi dentro l’area di rigore è il secondo miglior attaccante che mi sia capitato di marcar perché ti disintegra mentalmente, nel senso che devi essere sempre concentrato. Il primo, per fortuna, da quest’anno gioca insieme a me”. Questa l’opinione del difensore juventino che fa chiara allusione a Cristiano Ronaldo.

Icardi sempre più top player

Il processo di crescita dell’attaccante argentino procede a passi da gigante. Maurito infatti, in passato spesso accusato di collaborare poco col resto della squadra, sotto questo punto di vista sembra maturare ogni giorno sempre di più. L’ultima prova di questi miglioramenti, è arrivata nella sfida contro il PSV. Il capitano nerazzurro è stato presente per tutta la durata della gara in ogni angolo di campo. Ciò dimostra quanto Icardi tenesse al passaggio del turno che però purtroppo, anche per demerito della squadra che si è complicata la vita, non è arrivato. Adesso ciò che conta sarà farsi valere in Europa League senza perdere troppo terreno in campionato.