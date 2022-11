(Extra Inter) Cristiano Ronaldo, l’offerta è mostruosa

di Mario Spolverini, pubblicato il: 30/11/2022

Cristiano Ronaldo potrebbe terminare la sua strepitosa carriera in un campionato extra europeo, quello arabo. Si tratterebbe di una scelta di retroguardia per un campione della sua grandezza e del suo orgoglio. Un sacrificio però ottimamente compensato dalla proposta economica che l‘Al Nassr avrebbe messo sul tavolo del campione portoghese.

Un contratto faraonico di due anni e mezzo, 200 milioni di euro l’anno, totale 500 milioni per 30 mesi.

Ronaldo è tuttora impegnato in Qatar con la nazionale portoghese, lo attendono gli ottavi di finale. Dopo aver risolto il proprio contratto con lo United CR7 sta giocando l’ultima rassegna mondiale da svincolato. Il suo desiderio era quello di trovare posto in un club che gli permettesse di giocare ancora in Champions League. Probabilmente non sarà così ma di fronte a queste cifre anche l’enorme ego del campione portoghese sarà messo da parte, una volta tanto.