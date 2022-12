Conte, l’ultima polemica. L’ex tecnico dell’Inter si sfoga

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 26/12/2022

Conte, si sa, divide sempre. Sanguigno, l’ex tecnico nerazzurro, l’ultimo a portare uno scudetto all’Inter, è incappato a Londra in una mini-polemica sul calendario. Mirino puntato sulla ripresa della Premier League e, dunque, sulla collocazione del match del Tottenham che già oggi tornerà in campo dopo la sosta per il Mondiale.

Dal sito del Corriere dello Sport si legge lo sfogo del tecnico italiano: “Non sono molto felice anche se dovrei essere contento perché ben 12 dei miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top”.

E ancora… “I giocatori rimasti qui lavorano da quattro settimane e ora sono in un’ottima condizione fisica e ora di sicuro stanno meglio dei reduci dal Qatar”. Per la cronaca, oggi alle 13.30 il Tottenham di Conte farà visita al Brentford: gli Spurs sono attualmente quarti, ad otto punti (con una partita in più) dall’Arsenal capolista.