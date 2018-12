Chelsea, Sarri tenta il colpo di mercato: clamoroso scambio con il Milan!

Il Chelsea e Sarri pronti al clamoroso colpo, ipotesi scambio, ma c’è una terza parte che dovrà intervenire

Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, dal Napoli al Chelsea. E’ questa l’idea di mercato in casa londinese. Sul piatto il possibile scambio con Alvaro Morata, attaccante gradito ai rossoneri. Sullo sfondo c’è la Juventus, possibile interessata a questa trattativa, che detiene il cartellino dell’attaccante argentino.

Questo è il quadro della situazione attuale descritto da Luca Marchetti di Sky Sport. Tra Sarri e Higuain c’è un grande rapporto e la possibilità di lavorare ancora col ‘Pipita’ stuzzica non poco il tecnico italiano.

Morata non ha convinto in questi primi mesi con il nuovo allenatore e il giocatore gode dell’interesse del club rossonero. Al momento non c’è nessuna trattativa, gli intermediari sono al lavoro per capire se ci sono i margini per intavolare un’operazione di mercato che avrebbe del clamoroso.

