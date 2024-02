Zielinski-Inter, ci siamo: ecco quando può arrivare la firma del polacco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/02/2024

Zielinski-Inter, a breve potrebbe esserci la firma. In casa nerazzurra è tanta l’euforia per aver vinto meritatamente il big match contro la Juventus. Una partita dominata dall’inizio alla fine e solo per caso terminata solamente per 1-0. Una gran bella soddisfazione per Inzaghi che, in questo modo, può allungare sui bianconeri avendo ancora una partita in meno.

Ma mentre la squadra si gode il successo e inizia a preparare la prossima sfida contro la Roma, in viale della Liberazione si programma il futuro con un nome in cima alla lista. Si tratta di Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto con il Napoli e non rinnoverà il proprio rapporto con l’attuale club – tanto da essere stato escluso dalla lista Champions.

Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe addirittura firmare il nuovo contratto con l’Inter tra oggi e domani. I nerazzurri, dopo aver mandato la Pec alla società partenopea, non vogliono perdere tempo e vogliono bloccare il giocatore. Zielinski andrebbe a guadagnare circa 4,5 milioni di euro annui con bonus alla firma e, soprattutto, avendo per sè i diritti d’immagine che al Napoli non aveva. Vedremo se il tutto si concretizzerà secondo queste tempistiche. Ma il futuro del centrocampista sembra tinto di nerazzurro.