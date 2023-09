Thuram-Inter, il giocatore ha preferito il nerazzurro al PSG: il retroscena

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/09/2023

Thuram-Inter, il francese ha preferito i nerazzurri al Paris Saint-Germain. Quasi tutta la rosa di Simone Inzaghi, in attesa del ritorno in campo con la maglia dell’Inter in vista del derby complicatissimo contro il Milan, è al momento impegnata con le rispettive nazionali. Tra i giocatori andati via da Appiano Gentile, anche Marcus Thuram che, proprio nell’ultima amichevole con la sua Francia, ha firmato il suo primo gol con i bleus.

Intanto, dalle pagine del quotidiano francese, Le Parisien, emerge un retroscena sul suo passaggio in nerazzurro. Infatti, su Thuram, c’era anche il futuro interesse del Paris Saint-Germain. Il club della capitale transalpina aveva scelto lui come rinforzo in avanti, ma nel momento in cui è arrivato Luis Enrique in panchina, le cose sono radicalmente cambiate.

L’ex ct della Spagna, a tutti i nuovi arrivati, non ha garantito il posto da titolare nella squadra e tutti hanno accettato la decisione. La stessa situazione era stata prospettata a Thuram che, a quel punto, ha deciso di declinare l’interesse e di accettare definitivamente l’Inter che, per lui, aveva promesso un progetto in coppia con Lautaro Martinez.

I nerazzurri, adesso, si augurano che dopo il gol contro la Fiorentina e quella contro l’Irlanda, Thuram possa regalare ancora tante esultanze. L’obiettivo dichiarato è lo scudetto. E per arrivarci, saranno necessari anche i gol di Thuram.