Thuram-Inter, doccia fredda per i nerazzurri? La risposta arriva direttamente da Ausilio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/12/2022

Thuram-Inter, la pista che porta al francese si raffredda sensibilmente. Uno dei protagonisti del Mondiale appena conclusosi in Qatar, è stato sicuramente Marcus Thuram. L’attaccante di proprietà del Borussia Monchengladbach, pur non essendo stato un titolare fisso della formazione di Deschamps, si è fatto notare per le sue qualità fisiche, atletiche e tecniche.

Su di lui, oramai da un paio d’anni, ci sono gli occhi dell’Inter. La società nerazzurra, è stata vicinissima a prelevare l’attaccante due estate fa. Ma un infortunio ha stoppato l’affare, facendo poi propendere la dirigenza interista per l’ex Lazio, Joaquin Correa. Adesso, Marotta e Ausilio, sembrano essere tornati alla ribalta per lui, ma la concorrenza è tanta e agguerritissima. Intanto, una spiacevole novità arriva direttamente dal ds nerazzurro.

Thuram-Inter, i nerazzurri sempre vigili su di lui, ma le parole di Ausilio non fanno ben sperare per l’affare

Come detto, dunque, l’Inter resta sempre particolarmente vigile sul profilo di Marcus Thuram. La particolare situazione contrattuale che vede la scadenza il prossimo 30 giugno, fa gola alla società nerazzurra, ma anche a tantissime altre società, specie di Bundesliga e di Premier League. Intanto, dopo la festa di Natale del club nerazzurro, arrivano le parole di Ausilio rivelate dal giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ai microfoni di Telelombardia.

Biasin, presente anch’egli alla festa, avrebbe chiesto al ds se l’opzione Thuram era valida per il club nerazzurro che, però, ha risposto con un “Costa, Thuram costa”. Insomma, l’ottimismo dei quotidiani di questi mesi, sembra essersi sciolto in queste parole dette privatamente da Ausilio. Vedremo come finirà questa vicendo e questo interesse. Di certo, da queste parole, sembra che la strada che porta a Thuram, per l’Inter, sia particolarmente in salita.