Skriniar Inter, spunta una nuova soluzione. Il finale non appare scontato

di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/12/2022

Skriniar Inter è la telenovela che più interessa e preoccupa i tifosi nerazzurri.

È ormai dalla scorsa estate che si vive in una sorta di limbo nel quale a fase alterne Skriniar sembra una volta vicino alla chiusura del rinnovo, un’altra già con la valigia pronta.

Dopo che l’Inter in pieno caldo estivo ha rifiutato un’offerta del Paris Saint Germain di oltre 60 milioni di euro, non è ancora riuscita a chiudere il rinnovo del giocatore. Il difensore a giugno sarà svincolato e da gennaio potrà firmare con chi vuole. L’Inter gli ha proposto un rinnovo da top player a ben 6,5 milioni netti più altri bonus. Lo slovacco ad oggi ancora non ha siglato l’offerta e più i tempi si allungano più la possibilità dell’addio a fine stagione aumenta.

Skriniar Inter, potrebbe esserci un nuovo scenario. Per Marchetti di Sky potrebbe esserci un rinnovo con clausola.

A tornare su questo argomento è stato anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, espertissimo di calciomercato. A Tuttomercatoweb Radio il giornalista ha fatto il punto sulla situazione di Skriniar e su quella finanziaria dell’Inter paragonandola a quella della Juventus.

Per lui la differenza sostanziale è che la Juventus non dovrà ricorrere a delle cessioni in quanto avrebbe appianato i debiti effettuando aumenti di capitale per 700 milioni. I bianconeri dovrebbero però autofinanziare il mercato, ovvero ciò che incassa spende. L’Inter al contrario dovrà vendere non per finanziare il mercato, ma per ripianare il buco in bilancio. In tal senso non può permettersi in alcun modo di perdere un asset come Skriniar a zero. Secondo quanto dichiarato da Marchetti una possibilità potrebbe essere quella del rinnovo da parte dello slovacco con i nerazzurri inserendo una clausola rescissoria. In questo modo la società potrebbe incassare comunque una cifra importante anche se probabilmente non alta come la scorsa estate.