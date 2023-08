Pavard-Inter, i nerazzurri fissano la deadline: e c’è il retroscena su Tuchel

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/08/2023

Pavard-Inter, c’è un retroscena sulla trattativa con il Bayern Monaco. In casa nerazzurra, si sta lavorando duramente per trovare un difensore con certe caratteristiche che possa essere, oltre che forte, anche funzionale dal punto di vista tattico al gioco di Simone Inzaghi. Per questo, la richiesta del tecnico nerazzurro è stata quella di Benjamin Pavard del Bayern Monaco.

Per il difensore francese, entrambe le società, hanno trovato un accordo dal punto di vista economico e lo stesso giocatore spinge per andare a Milano. Di fatto, però, come confermato dallo stesso tecnico bavarese, Thomas Tuchel, la società tedesca, prima di lasciarlo andare, deve trovare un sostituto che possa essere all’altezza.

Intanto, l’Inter, si sarebbe un po’ innervosita, dal momento che tutti gli accordi sono stati chiusi e c’è solo da fissare le visite e la firma. Il giornalista di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, attraverso il suo profilo Twitter, ha svelato un retroscena sulla trattativa di questi ultimi giorni. L’altro ieri, Pavard, non ha partecipato all’allenamento per provare a forzare la mano con il Bayern Monaco.

A questo punto, il suo agente Zahavi, che è lo stesso di Tuchel, ha provato a ricucire tra i due. Il tecnico ha intenzione di tenere Pavard a Monaco e di non lasciarlo partire. L’Inter, irrigidita dalla situazione, avrebbe fissato una deadline che scadrà martedì. Finito questo limite, i nerazzurri andranno su altri obiettivi.