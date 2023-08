di Redazione, pubblicato il: 18/08/2023

L’Inter ha deciso: ogni sforzo di questo fine mercato su Pavard. Il terzino francese è l’obbiettivo unico per offrire a Inzaghi un rinforzo di livello europeo per la difesa. A giudicare dalla prima offerta al Bayern (25 milioni) la sensazione è che il club nerazzurro abbia deciso di investire su Pavard tutto il budget disponibile dopo la conclusione negativa delle trattative per Scamacca e Samardzic. Il il club tedesco ha detto no e rilanciato la richiesta economica a 35 milioni. La distanza è molta ma una chiusura a metà strada è fattibile. L’Inter ha dalla sua una carta importante: l’ok del giocatore che molti fanno risalire addirittura allo scorso gennaio all’epoca della firma di Skriniar con il PSG.