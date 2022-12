Mercato Inter, Skriniar ancora in bilico. Si lavora al piano B (SM)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 01/12/2022

Mercato Inter, tutto sembra ruotare attorno a Milan Skriniar.

Il rinnovo dello slovacco è la trattativa principe della squadra mercato nerazzurra e se da un lato c’è ottimismo i tempi continuano ad allungarsi. Ad oggi non c’è una data entro la quale si attende la firma del difensore slovacco. La scadenza del suo contratto è giugno 2023 e da gennaio sarebbe libero di accordarsi con chi vuole. Il fantasma del Paris Saint Germain e la sua offerta da 9 milioni aleggia sempre nell’aria. Mercato Inter, Skriniar ancora non firma e l’Inter si guarda in giro. Occhi puntati su Diakhaby del Valencia.

Come riporta Sport Mediaset nell’edizione pomeridiana, la sensazione è quella che comunque alla fine l’ex Doriano possa decidere di rimanere in maglia nerazzurra, ma la dirigenza non può farsi trovare impreparata se decidesse di non restare a Milano.