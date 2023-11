Mercato Inter, si ripete la storia di Thuram?

di Mario Spolverini, pubblicato il: 28/11/2023

(Mercato Inter) A giudizio di Fabrizio Romano, esperto di calcio mercato, all’Inter si sta ripetendo una storia già vista. Due anni fa l’interesse per Thuram era sfociato in una trattativa arrivata vicina alla chiusura. Poi il brutto infortunio, la lunga assenza dai campi da gioco, la ripresa e finalmente l’arrivo a Milano a parametro zero.

Un film che potrebbe ripetersi per Tiago Djalò, difensore del Lille già nei fari nerazzurri nella scorsa estate. Anche il portoghese è stato colpito dalla sfortuna, il crociato saltato nello scorso mese di marzo. la convalescenza tuttora in corso. Ma all’Inter nessuno lo ha dimenticato e Romano lo conferma: “l’Inter resta ottimista e fiduciosa sull’accordo con Tiago Djaló come svincolato per giugno 2024. La trattativa è in corso e l’Inter vuole che Tiago sia il primo acquisto per la prossima stagione”.