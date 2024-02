Mercato Inter, Sensi, la beffa arriva sul gong

di Redazione, pubblicato il: 02/02/2024

(Mercato Inter), Niente da fare. Sembrava tutto a posto, anche le visite mediche erano state superate. Stefano Sensi torna in Italia e da domani sarà di nuovo agli ordini di Simone Inzaghi. Inter e Leicester erano d’accordo su tutto da tempo. L’ex Sassuolo doveva raggiungere la squadra di Maresca in prestito da trasformare in acquisto a titolo definitivo in caso di promozione degli ex campioni in Premier.

Secondo TMW i due club “non sono riusciti a trovare la quadra da un punto di vista burocratico e documentale, principalmente per problemi di Fair Play Finanziario. L’operazione che è così saltata definitivamente a pochissimi secondi dal gong finale”