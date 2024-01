Mercato Inter sempre acceso, altra uscita in chiusura

di Redazione, pubblicato il: 10/01/2024

(Mercato Inter) Con l’arrivo di Tajon Buchanan il mercato invernale nerazzurro potrebbe considerarsi chiuso. La rosa della prima squadra è al completo e solo un’occasione last minute per l’attacco potrebbe portare qualche novità. In uscita si attendono novità da Leicester dove Maresca apprezza molto Stefano Sensi che potrebbe lasciare l’Inter prima della scadenza contrattuale di giugno. Proseguono invece le operazioni sui giovani. Franco Carboni ha già lasciato Monza per proseguire la stagione alla Ternana in prestito. Per Agoume al Siviglia mancano solo le firme mentre Salcedo si è già accasato al Lecco.

Le ultime ore hanno portato un’altra trattativa vicina alla conclusione . Sembra tutto fatto per il passaggio Jan Zuberek, attaccante della Primavera, alla Ternana. Il polacco dovrebbe raggiungere la città umbra nelle prossime ore per le visite e la firma del contratto.