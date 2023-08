Mercato Inter, salta Samardzic? Non tutto il male viene per nuocere (Sky)

di Redazione, pubblicato il: 12/08/2023

(Mercato Inter) Le ultime ore hanno regalato un nuovo caso al mercato nerazzurro. Il tentativo del nuovo entourage di Samardzic di rinegoziare l’accordo già raggiunto su ingaggi e commissioni potrebbe far saltare il tavolo. L’Inter, giustamente, ha detto picche. O si rispettano i patti oppure amici come prima. Tempo 24/48 ore poi ognuno per la sua strada.

Nell’eventualità che la trattativa si arenasse definitivamente cambierebbero gli scenari del mercato del club, almeno quelli a strettissimo giro di posta. La somma che sarebbe stata impegnata sul serbo sarebbe destinata, con tutta probabilità, a rimpinguare il “tesoretto” disponibile per l’acquisto della punta.

In questo caso secondo Luca Marchetti di Sky Sport l’Inter potrebbe tornare con forza su Balogun restando a quel punto Arnautovic e Taremi ottime alternative.