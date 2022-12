Mercato Inter, ritorno di fiamma per un ex Milan? Incontro in primavera

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/12/2022

Inter, ritorno di fiamma per un ex Milan? La società nerazzurra è al lavoro su più fronti in questo momento. Se a gennaio difficilmente ci saranno dei movimenti in entrata – la dirigenza interista spera di ottenere il sì di Milan Skriniar per il rinnovo, ad oggi in bilico -, in estate potrebbero esserci delle novità anche inaspettate.

Infatti, è notizia di oggi, di un ritorno di fiamma per un ex centrocampista del Milan che, in questo momento, sta trovando poco spazio. Un giocatore che è sempre stato un pallino del ds nerazzurro, Piero Ausilio, e che potrebbe tornare di moda nel corso della prossima estate, ma solo al presentarsi di due condizioni.

Inter, c’è il ritorno di fiamma per un ex calciatore del Milan in vista di giugno: le condizioni per l’affare

Dunque, la dirigenza nerazzurra, sta provando ad imbastire il mercato fin da adesso per questa estate. E gli occhi sono puntati con decisione al reparto di centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, non si è mai spenta la passione per Frank Kessiè. L’ex centrocampista rossonero, lo scorso luglio, è passato a parametro zero al Barcellona, ma non sta trovando molto spazio.

Per questo, nei giorni scorsi, si è proposto ai nerazzurri e in primavera, in attesa di capire se le cose cambieranno in blaugrana, ci sarà un incontro con l’agente per fare il punto della situazione. L’Inter, dal canto suo, osserva con attenzione, ma sarebbe favorevole all’affare solo a due condizioni: se il giocatore arrivasse in prestito e con l’ingaggio parzialmente pagato dalla società catalana.