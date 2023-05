Mercato Inter, pronto il dopo Skriniar. Due le opzioni dalla Premier (GdS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/05/2023

Mercato Inter, a pochi atti dalla fine di questa stagione, che durerà fino alla notte di Istanbul del 10 giugno, la dirigenza progetta il futuro.

I nerazzurri sicuramente non faranno un mercato faraonico, ma la pioggia di denaro generato dal cammino in Champions League e gli incassi da botteghino, permettono di ragionare in maniera tranquilla sul futuro. Non si parla più di dover effettuare un sacrificio importante entro il 30 giungo, anche se ciò non vuol dire che nessuno sarà venduto.

Mercato Inter, si progetta il futuro guardando in Premier League. In cima alla lista per la difesa c’è Chalobah del Chelsea ma occhio anche ad Adarabioyo del Fulham.