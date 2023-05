Infortunio Mkhitaryan, tegola per Inzaghi: arriva il comunicato

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 18/05/2023

Infortunio Mkhitaryan, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’armeno uscito malconcio dal derby di ritorno. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo per un problema muscolare.

In mattinata si è sottoposto ad alcuni esami strumentali per stabilire l’entità del problema che hanno evidenziato una distrazione muscolare. Brutta tegola per Inzaghi in vista del rovente finale di stagione in cui i nerazzurri si giocano il quarto posto in classifica, la Coppa Italia e la Champions.

Infortunio Mkhitaryan: il comunicato nerazzurro e i tempi di recupero

Di seguito il comunicato nerazzurro: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset il centrocampista dovrebbe stare fermo per almeno tre settimane, ma molto dipende dall’evoluzione nei prossimi giorni.La speranza sarebbe quella di tornare a disposizione per la finalissima contro il City in programma il prossimo 10 giugno.