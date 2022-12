Mercato Inter, per la difesa un nome su tutti. Da Bahia al Friuli

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/12/2022

Mercato Inter, tra attenzioni al bilancio e rosa da mantenere competitiva la squadra di Marotta è sempre all’opera.

La difesa è al momento il reparto che rischia di veder andar via più elementi. Le colonne Skriniar e De Vrij sono entrambe in scadenza con lo slovacco che ancora non ha deciso di firmare il rinnovo, e chissà se lo farà mai, mentre l’olandese che si guarda intorno. Nel pacchetto arretrato c’è anche D’Ambrosio in scadenza, perderlo sarebbe far venir meno uno dei giocatori più importanti a livello di spogliatoio. Inoltre scadrà anche il prestito di Acerbi che difficilmente potrà essere riscattato.

Mercato Inter, in difesa si punta su Becao. Il brasiliano si sta confermando uno dei difensori più interessanti della Serie A.

Insomma per la stagione prossima ci potrebbero essere facce nuove tra le quali nelle ultime ore si sente sempre giù parlare di Becao dell’Udinese. Anche per il Corriere dello Sport di oggi il brasiliano è un candidato serissimo a vestire la maglia nerazzurra.

Si tratta di Rodrigo Becao classe 1996, di Salvador, Brasile.

Difensore di stazza possente con i suoi 191 centimetri è cresciuto nel Bahia. Nel 2018 la sua prima esperienza europea è al CSKA Mosca in prestito per una stagione. Il giocatore finisce nei radar degli osservatori dell’Udinese e la proprietà decide di portarlo in Friuli per poco più di un milione e mezzo di euro.

Dal suo esordio il Serie A alla prima di campionato dell’agosto 2019 è diventato una colonna dell’Udinese. Con i bianconeri di Pozzo conta 111 presenze in tutte le competizioni con 5 gol messi a segno. Il suo contratto scadrà a giugno 2024 per un valore di mercato di circa 10 milioni di euro.