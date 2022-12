Mercato Inter, Onana non incedibile: quattro nomi per la porta

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/12/2022

Mercato Inter; novità tra i pali. Dopo anni di egemonia da parte di Handanovic, la porta nerazzurra sembra destinata a cambiare “padrone” ancora una volta. Negli ultimi mesi della stagione in corso, le gerarchie tra i pali si sono ribaltate. Onana, arrivato per subentrare lentamente ad Handanovic, ha subito preso il posto del numero 1 nerazzurro.

L’ex Ajax è diventato il portiere titolare della nuova Inter di Simone Inzaghi. Infatti Handanovic in questa stagione non ha giocato nemmeno un minuto in Champions League. Nonostante ciò, il futuro di Onana non sarebbe così sicuro a Milano.

Mercato Inter, Onana può partire: 4 nomi per sostituirlo

Come svelato infatti da Tuttosport, l’Inter cerca un portiere a parametro zero per giugno. I nomi nel mirino sarebbero quelli di Sommer del Monchengladbach e Bayindir del Fenerbahçe. Secondo il quotidiano torinese però non è scontato che il nuovo portiere possa arrivare a fare il secondo di Onana. Anzi, se dovesse arrivare un’offerta importante per l’ex Ajax, l’Inter potrebbe pensarci e lasciarlo partire.

I due nomi in lista rappresentano opportunità importanti. Lo svizzero a 34 anni cerca l’opportunità più importante della sua carriera mentre il giovane turco cerca un club che possa definitivamente lanciarlo. Ma i due non sono gli unici candidati per il futuro della porta interista. Spuntano infatti due nomi che Marotta e Ausilio stanno seguendo. L’Inter infatti monitora Stankovic, di proprietà nerazzurra in prestito al Volendam e anche il Di Gregorio del Monza, ma cresciuto nel vivaio nerazzurro. Nei prossimi mesi potrebbe arrivare aggiornamenti, intanto testa ai rinnovi di tre giocatori (qui le ultimissime).