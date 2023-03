Mercato Inter, occhi puntati sulla stellina brasiliana. Ma occhio alla concorrenza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/03/2023

Mercato Inter, gli occhi del club nerazzurro sulla stellina brasiliana. La prossima sessione sarà particolarmente delicata per la dirigenza nerazzurra, che dovranno fare un vero e proprio restyling della rosa in modo da rinnovarla in alcune componenti e in modo da ringiovanirla nell’età. Proprio per questo, gli osservatori della società hanno osservato alcuni profili.

Da qualche tempo, gli occhi della società, sono finiti in Brasile, terra che da sempre ha prodotto grandissimi talenti nel mondo del calcio e che continua a regalare talenti incredibili che sono protagonisti delle più grandi squadre europee. Anche l’Inter si è interessata ad uno di questi giocatori, ma la concorrenza è ampia.

Mercato Inter, gli occhi dei nerazzurri su una giovane stellina brasiliana: il prezzo e la concorrenza sono elevati

Come detto, l’Inter, sta cercando di osservare alcuni talenti del calcio mondiale, per provare a portarli in nerazzurro ed in modo da ringiovanire la rosa. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, uno di questi è certamente Vitor Roque dell’Athletico Paranaense. Il giocatore classe 2005 ha già esordito in nazionale e vorrebbe un esperienza in Europa.

L’Inter, così come il Milan, sono interessate, ma occhio sia al prezzo, fissato a 40 milioni di euro, sia alla concorrenza estera di Chelsea, Arsenal e, soprattutto, Barcellona – anche se il club catalano ha delle limitazioni dovute ai parametri del FFP. Insomma, vedremo cosa succederà in estate. I nerazzurri non partono certo in prima fila, ma un tentativo potrebbe essere fatto.