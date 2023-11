Mercato Inter, novità sull’attacco a gennaio: Marotta ha le idee chiare

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/11/2023

Mercato Inter già attivo. L’Inter manifesta un rinnovato interesse per l’attaccante iraniano del Porto, Taremi, dopo una precedente trattativa estiva. Nonostante la preferenza iniziale per Arnautovic e Sanchez, attualmente in fase di rendimento inferiore alle aspettative, l’attenzione si sposta nuovamente su Taremi.

In scadenza di contratto e oggetto di desiderio di diversi club europei, il giocatore sembra destinato a lasciare il Porto. L’Inter da tempo ormai lo segue e Inzaghi sarebbe felice di poterlo avere a Milano. Sarebbe un ottimo colpo per una squadra che deve conquistare lo Scudetto, la Coppa Italia e cercare di fare del suo meglio in Europa per riconfermarsi grande.

Mercato Inter, le ultimissime su Taremi

Tuttavia, il club portoghese, conscio della situazione contrattuale, mantiene una posizione decisa nel richiedere cifre elevate, rendendo improbabile un trasferimento a gennaio. Il Porto, infatti, non ha intenzione di privarsi del giocatore a metà stagione, considerando la sua importanza come titolare. L’Inter, secondo Tuttosport, dovrebbe sborsare almeno 10 milioni se volesse tentare l’acquisto durante la finestra invernale.

Un’alternativa strategica per l’Inter potrebbe essere attendere fino a giugno, quando Taremi diventerebbe un agente libero e avrebbe il pieno controllo sul proprio futuro. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni della dirigenza nerazzurra, bilanciando la necessità di rinforzi immediati con considerazioni economiche a lungo termine.