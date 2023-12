Mercato Inter, fatta per il nuovo centrocampista? Il giocatore avrebbe scelto i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/12/2023

Mercato Inter, è fatta per il nuovo centrocampista? In casa nerazzurra è ancora tanta la rabbia per la clamorosa eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita dominata dall’inizio alla fine, ma che i nerazzurri non sono riusciti a chiedere ed, anzi, hanno permesso alla squadra di Thiago Motta di tornare in partita e prendersi la qualificazione.

Una delusione doppia, dal momento che i nerazzurri erano i detentori del trofeo da ben due stagioni consecutive. Ma adesso è tempo di pensare al campionato ed alla complicatissima sfida contro un’altra delle rivelazioni di questa stagione come il Lecce di Roberto D’Aversa che sta facendo davvero molto bene ed ha anche delle ottime individualità, oltre ad una grande organizzazione di gioco.

Intanto, in viale della Liberazione, si pensa anche a programmare il futuro della rosa di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il club nerazzurro avrebbe messo a segno il primo colpo per la prossima stagione. Si tratta di Piotr Zielinski a parametro zero. Il centrocampista del Napoli ha deciso di non proseguire più le trattative per il rinnovo con il club azzurro e di accettare la corte della dirigenza interista.

Vedremo se realmente il polacco andrà a rinforzare il reparto avanzato nerazzurro. Di sicuro, uno degli obiettivi per la prossima stagione, è avere anche nelle seconde linee, dei giocatori capaci di non far sentire la mancanza dei titolari.