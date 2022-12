Inter, voci insistenti per l’arrivo di un difensore: ma occhio alla concorrenza in Serie A

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/12/2022

Inter, diventano sempre maggiori le voci che portano a Chris Smalling della Roma. Giorni fa, alcuni organi di stampa italiana, avevano parlato della possibilità per la dirigenza nerazzurra, di intavolare alcune discussioni in merito al possibile arrivo del difensore inglese. Voci, che, negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti.

Pare, infatti, che la dirigenza di viale della Liberazione abbia già parlato con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’affare. Smalling, si trova in una situazione contrattuale molto particolare, vista l’imminente scadenza nel giugno del 2023. Una situazione di cui l’Inter vorrebbe approfittare, alla luce di una clausola che potrebbe avvantaggiare proprio i nerazzurri. Ma occhio alla concorrenza.

Inter, sono sempre più insistenti le voci che portano all’acquisto di un difensore: occhio alla concorrenza italiana

Dunque, Smalling, si iscrive a pieno titolo nella lista degli obiettivi dell’Inter per la prossima estate. La difesa nerazzurra, infatti, ha tanti giocatori in scadenza o che potrebbero non essere riscattati. Ed è per questo che bisogna iniziare a ragionare su possibili innesti di qualità. Secondo quanto riportato da Di Marzio, infatti, il giallorosso è tentato dall’avventura a Milano. Su di lui, altre alla scadenza, pende una clausola che prevede l’opzione, solo lato giocatore, di rinnovo per una stagione.

Ad oggi, però, Smalling vuole valutare tutte le offerte a disposizione e, dunque, anche quella dell’Inter. Ma attenzione, perchè quella nerazzurra non è l’unica squadra ad essere interessata al difensore. Infatti, in attesa di capire il proprio futuro, viste le note vicende, anche la Juventus vorrebbe cercare di fare il colpo a parametro zero per rinforzare la propria retroguardia.