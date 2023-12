Inter, una pista a zero può essere d’attualità per gennaio. Ma ad una condizione…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/12/2023

Inter, una pista a zero può essere attuale già a gennaio. In casa nerazzurra si respira aria di delusione dopo il pareggio ottenuto ieri sera nella sfida casalinga contro la Real Sociedad. Una partita che la squadra di Inzaghi ha giocato al piccolo trotto, pensando più alla sfida contro la Lazio di domenica sera che al raggiungimento del primo posto nella classifica del girone.

Di fatto, agli ottavi di finale, ci sarà sicuramente da sudare visto che ad affrontare i nerazzurri ci sarà una big europea. Intanto, in viale della Liberazione, si pensa anche al mercato e a cercare quelle pedine che possano consentire a Simone Inzaghi di arrivare fino in fondo e di portare a Milano la seconda stella tanto agognata.

Uno degli obiettivi per l’estate, come è stato detto più volte e da più parti, è quello del polacco Piotr Zielinski. Il giocatore del Napoli, è in scadenza nel giugno del 2024 e il suo rinnovo con la squadra partenopea sembra essere in una situazione di stallo totale. Marotta e Ausilio, però, secondo quanto riportato dal quotidiano, Il Giorno, starebbero pensando di poter anticipare l’affare.

Infatti, a condizione di un arrivo a prezzi vantaggiosi, i dirigenti nerazzurri vorrebbero provare a regalare ad Inzaghi il giocatori fin dalla finestra invernale. Vedremo se questa risulterà essere solo un’indiscrezione o ci sarà qualcosa in più. Certamente, Zielinski, rimane un obiettivo importante per i nerazzurri.