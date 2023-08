di Redazione, pubblicato il: 04/08/2023

(Inter) Luca Marchetti su Sky Sport annuncia le ultimissime sul mercato nerazzurro. Ieri sembrava quasi fatta per Scamacca all’Inter. In tarda serata l’entrata in scena dell’Atalanta che ha fatto seguire i fatti alle parole. Stessa offerta dell’Inter, 25 milioni di fisso ma i 5 di bonus più facili da raggiungere. E un’offerta d’ingaggio più alto all’ex Sassuolo, 3 milioni netti.

Dopo una mezza giornata di riflessione il giocatore ha deciso, ok all’Atalanta.

Salvo novità clamorose l’Inter sarà adesso costretta a rivedere nuovamente i suoi piani. Balogun, Morata e Beto sono i nomi che non hanno mai smesso di circolare e che da domani torneranno ad occupare le ore più intense dello staff di mercato nerazzurro.