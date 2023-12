Inter, tre parametri zero nel mirino: gli obiettivi sono oramai chiari

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/12/2023

Inter, sono tre gli obiettivi a parametro zero. Una vittoria importantissima quella ottenuta ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona da parte della squadra nerazzurra. Una vittoria che ha interrotto un tabù, dal momento che l’Inter, a Napoli, nelle ultime 17 partite, ha vinto soltanto una volta. Una vittoria fondamentale per rendere reale il controsorpasso nei confronti della Juventus vincitrice, venerdì sera, contro il Monza.

Inzaghi può essere soddisfatto e cominciare a preparare con maggiore serenità i prossimi impegni stagionali, iniziando dalla partita casalinga di campionato contro l’Udinese. Intanto, in viale della Liberazione, si lavora duramente per cercare di programmare il futuro della squadra nerazzurra e ci sono alcuni giocatori che i dirigenti stanno monitorando attentamente.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno messo nel mirino ben tre parametri zero. Il primo della lista è il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, il cui rinnovo sta tardando ad arrivare e per cui l’Inter vorrebbe inserirsi. Il secondo è il difensore del Lille, Tiago Djalò, da tempo nei radar dei dirigenti interisti. Infine, il terzo, è l’attaccante del Porto, Mehdi Taremi, già cercato per gennaio, ma per cui l’affondo si potrebbe avere solamente in estate quando sarà libero.