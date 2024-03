Inter, si cerca il colpaccio: il giocatore ha già detto sì e ha espresso una volontà precisa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/03/2024

Inter, si cerca il colpaccio per la prossima stagione. In casa nerazzurra, se per quanto riguarda il campo si pensa a chiudere quanto prima la pratica per arrivare, finalmente, al ventesimo scudetto, lato scrivania, invece, si parla già di programmare il futuro. Infatti, Marotta e Ausilio sono al lavoro per rinforzare la rosa di Inzaghi in vista del prossimo anno. E ci sono dei ruoli che andranno necessariamente puntellati.

Già presi a parametro zero sia Zielinski che Taremi, i nerazzurri si apprestano a trattare un nuovo obiettivo sempre per il reparto offensivo, che quest’anno, Lautaro e Thuram a parte, ha avuto difficoltà nei ricambi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome nella lista della dirigenza è quello di Albert Gudmunsson. L’attaccante del Genoa andrà via a giugno e tante squadre si sono interessate a lui, visto quanto dimostrato in questa stagione.

La valutazione è di circa 30 milioni, ma l’islandese ha già deciso di voler rimanere in Serie A. Non solo, lo stuzzicherebbe anche l’idea di poter giocare con la maglia dell’Inter, visto che i nerazzurri, nelle ultime stagione, hanno dimostrato di poter essere competitivi sia in Italia che in Europa. Insomma, un giocatore che fa gola a tanti e su cui i nerazzurri hanno messo gli occhi. Ma servirà muoversi per tempo per evitare di farselo scappare dalle mani.