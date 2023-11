di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/11/2023

Inter, scout all’opera per il giovane talento della Bundesliga. In casa nerazzurra c’è molta attesa per il rientro dei nazionali dai rispettivi impegni. Simone Inzaghi è particolarmente ansioso dal momento che, dopo aver perso Alessandro Bastoni, non vorrebbe perdere altri elementi della rosa. Per questo, oltre all’attesa, c’è anche molta cautela in vista del prossimo grande impegno in campionato contro la Juventus.

Intanto, in viale della Liberazione, non si perde tempo. La dirigenza interista è a lavoro per cercare di trovare elementi futuri che possano fare al caso della rosa nerazzurra per i prossimi anni. Proprio oggi, arriva il nome nuovo dalla Bundesliga ed è un giovane talento che sta facendo molto bene.

Secondo il sito Calciomercato.it, la società nerazzurra avrebbe messo in azione i propri scout per osservare da vicino il giovane talento classe 2004, Muhammed Damar. Si tratta di un centrocampista offensivo a cui piace giocare molto sulla trequarti che è tedesco, ma anche il passaporto turco. Il ragazzo è di proprietà dell’Hoffeneim, ma in questo momento sta giocando il prestito con la maglia dell’Hannover nella seconda divisione tedesca.

Gli osservatori si sono messi subito in azione. Vedremo se da qui a qualche mese ci saranno riscontri positivi e, di conseguenza, se verrà imbastita una trattativa per portarlo a Milano.