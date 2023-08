Inter, Sanchez adesso è UFFICIALE: ecco quando potrebbe esordire

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/08/2023

Inter Sanchez finalmente ricongiunti. Dopo una stagione di successi con l’Olympique Marsiglia, Alexis Sanchez fa il suo ritorno nell’ambito dell’Inter, solamente un anno dopo aver ricevuto una buonuscita sostanziosa per risolvere anticipatamente il suo contratto nell’estate precedente.

Nonostante avesse già completato le visite mediche e formalizzato il nuovo accordo contrattuale, l’ufficialità del suo ritorno è stata rinviata, con il motivo che sembra essere collegato all’ex compagno di squadra Joaquin Correa. Quest’ultimo ha seguito un iter simile a Sanchez al Marsiglia, tuttavia, la squadra francese ha scelto di differire l’annuncio ufficiale.

Inter, Sanchez è tornato: le ultimissime su cifre e dettagli

La reintegrazione di Sanchez nell’Inter vedrà il giocatore assente durante la trasferta a Cagliari, a causa di questioni sia di condizione fisica che burocratiche. La sua preparazione è stata influenzata dal fatto di aver trascorso numerose settimane ad allenarsi individualmente. Nonostante ciò, ci si aspetta che faccia il suo debutto nella successiva partita di campionato contro la Fiorentina. Con già 109 presenze, 20 gol e la vittoria di 3 trofei durante la sua permanenza passata nell’Inter, Alexis Sanchez farà il suo ingresso in un ambiente familiare presso il centro di allenamento di Appiano.

Nonostante le varie voci circolate durante la finestra di trasferimento estiva, Sanchez è stato il rinforzo atteso da parte del manager Simone Inzaghi. Il nuovo contratto di Sanchez copre un periodo fino al 30 giugno 2024, e sebbene il suo ingaggio sia stimato intorno ai 3 milioni di euro, rappresenta una cifra inferiore rispetto alla sua precedente esperienza nell’Inter. Inoltre, ha optato per la maglia numero 70, a differenza della numero 7, che è stata assegnata a Cuadrado. I sostenitori dell’Inter sono in attesa di rivedere la brillante forma mostrata da Sanchez durante la scorsa stagione con l’Olympique Marsiglia, durante la quale ha messo a segno 18 gol. Il suo ritorno evoca un senso di entusiasmo e le aspettative sono alte per ciò che contribuirà a raggiungere nel prosieguo della stagione all’Inter.